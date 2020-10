¡Indignada total! Magaly Medina no tuvo reparo en comentar sobre el tan sonado ‘ampay’ de la pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, donde se le aprecia en actitudes muy cariñosas con su ex Analía Jiménez, tras ser captado hace algunos días con la conductora de América Espectáculos celebrando su cumpleaños de lo más lindo.

“Es una noticia lamentable, porque como mujeres hay que lamentar que haya hombres tan sinvergüenzas, pero que hayan mujeres que lo permitan. (Analía Jiménez) Es algo así como la sombra constante en la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul, él nunca ha terminado con los lazos con ella", comenzó diciendo.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ contó que Jean Paul Gabuteau habría llevado a Analía a la misma casa donde comparte momentos junto a Silvia y a su pequeño hijo en los veranos.

“La ha llevado a su ex Analía Jiménez a la playa donde veranea con Silvia y con su hijo, la ha llevado a ese departamento... Llevó a su amante, porque Silvia Cornejo es la oficial, la otra ha sido la amante parece todo este tiempo que tiene de convivencia con la Cornejo (...) No te quiere Silvia Cornejo, no te ama por nada, creo que está más obsesionado con la ex que contigo”, expresó indignada.

