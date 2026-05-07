“Estoy en busca de mi familiar”, “Los llevaron engañados, ayúdennos” y “Cancillería trae a nuestros familiares” eran algunos de los mensajes que lucían ayer en carteles los familiares de peruanos llevados a Rusia con engaños y obligados a participar en la guerra con Ucrania.

Madres, padres y hermanos de estos compatriotas realizaron un plantón en los exteriores de la sede de la Cancillería, en el Cercado de Lima, para exigir a las autoridades que los ayuden a ubicarlos, salvaguardar sus vidas y traerlos al país.

“Tengo a mi hermano hospitalizado porque le cayó un dron. Está hace dos semanas en el hospital. Tiene miedo a que le manden de nuevo a combate. Queremos que nos ayuden por favor”, contó una de las mujeres que participó en la medida de protesta.

PRESOS. El abogado de las familias con un integrante en tal situación, Percy Salinas, señaló que son más de 300 los peruanos que han ido a Rusia bajo engaños de ofertas de trabajo y tienen paradero desconocido.

Detalló que hay 15 connacionales fallecidos en territorio ruso y otros cuatro connacionales presos en Ucrania. “Queremos ver el mecanismo para extraerlos al país”, reclamó.

El letrado entregó ayer un padrón con los datos de 310 peruanos “que se encuentran en Rusia en una situación bastante delicada porque no se sabe cuál es el estado de ellos”. La lista, dijo, podría aumentar aún más pues faltan otros 365 connacionales de familias de regiones.

También exigió a la Cancillería precisión sobre los peruanos evacuados, pues tendrían que haber llegado 18, pero solo han arribado 15.

OJO AL DATO. Según el abogado, varios peruanos rescatados de Rusia presentan deshidratación, pérdida de peso y afectación psicológica.