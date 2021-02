El fastidio de Magaly Medina en su programa “Magaly TV La Firme” luego de ver que en “Amor y Fuego” difundieran todos los audios de Sheyla Rojas, habría llegado a las altas esferas.

Según el periodista Samuel Suárez, administrador de la cuenta Instarándula, hasta los productores generales de Magaly Medina y Rodrigo González, es decir Patrick Llamo y Renzo Madris, respectivamente, se habrían lanzado misiles por las redes sociales.

Resulta que este viernes, Magaly Medina se mostró furiosa porque otro programa dedicado a espectáculos lanzó todos los audios que su reportero logró sacarle a Sheyla Rojas y no pusieron como fuente: “Magaly TV La Firme”, sino ATV.

Ante esto, Magaly Medina solo tuvo fuertes palabras. “El esfuerzo es de mis reporteros. El reportero Otto Díaz logró con esfuerzo que Sheyla Rojas y su amiga le hablaran y le contara esos detalles. Hoy veo que un programa de televisión llena su programación con la frescura de una lechuga, sacando todos nuestros audios, todos y cada uno. Eso rebaza cualquier limite de ética. Mi queja es pública porque realmente no me gusta que me roben las notas”.

Finalmente la “urraca” aseguró que ella trata de dar noticias que no salen en otros programas, por lo que espera que los demás se esfuercen. “Esfuercen a su equipo y luego jáctense. Estoy bien indignada. Yo trato de no coger noticia de otros. Así me siento orgullosa del trabajo que hago. Ahorita estoy agotada, porque vivimos más tiempo acá”.

¿Magaly se molestó con el programa de Rodrigo González por pasar audios de Sheyla Rojas? | OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Cusco: exalcalde fallece mientras esperaba ser atendido en puerta del hospital (Video: Juan Sequeiros)

Cusco: exalcalde fallece mientras esperaba ser atendido en puerta del hospital (Video: Juan Sequeiros)

TE PUEDE INTERESAR