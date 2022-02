¡Lo contó todo! Magaly Medina se refirió a su reciente distanciamiento con Jessica Newton, y aseguró que ella no está peleada con la organizadora del Miss Perú. Sin embargo, dejó en claro que a veces suele alejarse de amistades, por el mismo hecho de lo que involucra su trabajo como conductora de espectáculos.

“No estoy distanciada de Jessica, sin embargo por mi trabajo me gusta tomar distancia de algunas personas, porque siempre he sentido que algunos se acercan a mí para blindarse de comentarios o críticas. A veces, prefiero tomar distancia, separar mi trabajo de mi vida personal”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ confesó que Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco habrían tomado de “mala manera” las críticas que ella tuvo con la segunda pedida de mano del cumbiambero, la cual calificó como “de muy mal gusto”.

“Mi comentario ellos lo han tomado como una crítica horrible, porque algunas personas se creen intocables, que uno no puede decirles nuestra opinión por ser personajes públicos”, agregó.

“Yo he estado callada bastante tiempo porque soy bastante considerada y no me gusta que las personas sean muy suceptibles, porque no entienden que no se trata de algo más allá”, finalizó.

