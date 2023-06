Caras vemos... Una vez más las cámaras de Magaly Medina recogieron testimonios preocupantes de maltrato psicológico e irresponsabilidad parental por parte de una de las parejas de las figuras de la farándula peruana y en esta ocasión quien estaría en peligro sería Cindy Marino, quien pese a las pruebas en contra de su nuevo galán, prefirió hacerse la de los oídos sordos.

Esta vez la mujer que decidió armarse de valor y reclamar la pensión para su hijo y contar el infierno que pese a haberse separado de Ricardo Alonso Miñan sigue viviendo, fue Amelí Hidalgo, quien mostró cómo le habla el empresario y nueva pareja de Cindy Marino y entre lágrimas recordó cómo fue víctima de maltratos.

Las amenazas de Alonso Miñan | Imagen captura de 'Magaly TV La FIrme'

Los reporteros de Magaly Medina contactaron a Cindy Marino y expusieron todo el historial de denuncias que el empresario Alonso Miñan tiene de más de una expareja, pero la respuesta de la modelo dejó sorprendidos a los ‘urracos’: “Si pasó con ellas qué pena, si pasa con muchas mujeres qué pena por las mujeres que aguantan”.

Pero no todo terminó ahí, ya que Cindy deslegitimó las acusaciones de las exparejas de su nuevo amor: “Si ves un historial como el que ves, uno se va a imaginar lo peor, aparte que denunciar es gratis, cualquiera va a la comisaría y pone una denuncia equis”.

Magaly afirmó haber cumplido su misión de informar y poner en sobre aviso a Cindy Marino, pero si ella quiere cegarse y no ponerse a buen recaudo, no puede hacer más: “Ya estoy bien grandecita para saber quién es quién dice. Si ella quiere hacer oídos sordos, es su problema, no el nuestro”.

