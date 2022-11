No callará más. Dalia Durán estuvo el último sábado en el programa de Gisela Valcárcel, donde aclaró que no siente que su exesposo haya cambiado y que se arrepiente de no haberlo acusado bien para que no salga tan rápido de prisión, palabras que fueron apoyadas por Magaly Medina.

Magaly comenzó aclarando que no entendía los motivos del cantante para dar una conferencia: “John Kelvin hoy iba a dar una conferencia de prensa, no sé para qué, no sé qué quiere anunciar, si un nuevo disco, si gira por provincias, si nueva canción, no sé”.

Al ver que dicha conferencia se canceló, la ‘urraca’ afirmó que el motivo serían las declaraciones de Dalia Durán y criticó la actitud que estaría tomando John Kelvin: “Él parece que está muy jactancioso de que le hayan dado libertad y eso cada vez que él se jacta de eso es una ofensa y una cachetada para cada mujer de este país”.

Finalmente, Magaly afirmó no sentir pena o compasión por Jhon Kelvin, dejando en claro su posición frente a él: “No le tenemos empatía, no se la podemos tener, porque además, pienso igual que Dalia Durán, que es muy pronto para que haya cambiado, él no ha cambiado todavía, necesita muchísima terapia, mucha fuerza de voluntad y como dice Dalia que lo conoce más que nosotros por 13 años, él no ha cambiado y no le cree y nosotros igual”.

