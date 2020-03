La periodista Magaly Medina no dudó en criticar fuertemente a su colega Milagros Leiva.

“La más grande atorrantada: llamar a su amigo el general. Llamó al jefe, porque hacer esa huachafada, eso que en el Perú tanto detestamos, que la gente haga uso de su influencia y quieran saltar las normas porque se sienten intocables”, dijo la ‘urraca’.

Magaly despotricó que Milagros Leiva se jacte de tener amigos en el poder y se burló diciendo que ella ni siquiera tiene el número de Tongo.

“Este hecho, de agarrar el teléfono, ella dice que tiene todos los ministros, tiene a los generales, qué rico como ella. Nosotros ni siquiera tenemos el teléfono de Tongo, a las justas tenemos el teléfono de Tomás Angulo”, señaló.

“Quienes están trabajando por el país son la policia, los médicos, las enfermeras, nosotros estamos informando sobre un hecho noticioso, es la huachafería más grande que he visto. A mí la antipatía por ella me brota por los poros, porque la hipocresía es lo último que me gusta”, agregó.