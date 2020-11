La mamá de Yahaira Plasencia le envió una carta notarial a Olenka Mejia, expareja de su hijo Jorge Plasencia. Hace unos días, Olenka señaló en el programa “Amor y Fuego” que su exsuegra le debe una fuerte cantidad de dinero de unas juntas acumuladas.

Rodrigo González leyó la carta que le envió la madre de la salsera:

“Debido a que me atribuye hechos y conductas difamatorias a mi persona a través de un medio de un comunicación, a sabiendas de la falsedad de la información, acusándome de ratera y estafadora, lo que revela ausencia de verificación y falta a la verdad (...) confundiendo los hechos e interpretando maliciosamente la información real con hechos creados para desaceitarme ante la opinión publica”.

De acuerdo al documento, Olenka tiene 72 horas para rectificarse.

“Yo voy a proceder como dice mi abogado, no nos vamos a rectificar porque lo único que he pedido es que me devuelva mi dinero”, respondió la joven.

Olenka Mejía recibe carta notarial | Willlax

