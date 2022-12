El año de Marc Anthony y Jennifer Lopez ha sido increíble para la expareja. El salsero ha tenido una exitosa gira, llamada “Viviendo Tour” y se ha comprometido con la ex Miss Paraguay, Nadia Ferreira, una modelo de 23 años con quien llegaría al altar en 2023. Mientras que JLo está a poco de lanzar su nuevo disco “This is me... No”, estrenó “Marry Me” y se casó con Ben Affleck, su antiguo amor de hace dos décadas con quien se dio una segunda oportunidad.

“La diva del Bronx” pisó el altar en dos oportunidades en 2022 y de manera imprevista para los medios de comunicación. Lopez y Affleck tuvieron una ceremonia íntima con los hijos de Marc y la cantante en Las Vegas, lo que fue una bomba mediática a mediados de este año.

Luego, tuvieron una boda amplia pero manteniendo a su entorno más cercano como los testigos de la confirmación de la nueva etapa de su amor. Los paparazzis, además, en otros momentos, los han captado muy enamorados, de la mano, besándose, en lo que parece ser una más prolongada luna de miel.

Pero no todo sería felicidad para la pareja y Marc Anthony estaría enterado de todo esto. Por ello, se ha informado sobre el desacuerdo del salsero sobre la reconciliación entre la madre de sus hijos y el actor de Hollywood. Aquí te contamos lo que se sabe del parecer del artista.

Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos tras su reconciliación (Foto: AFP)

¿QUÉ PIENSA MARC ANTHONY DEL MATRIMONIO DE JLO Y BEN AFFLECK?

Marc Anthony estaría en contra de la nueva relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck por los problemas que habría tenido la pareja, lo cual podría afectar, de manera colateral, a los gemelos del salsero que viven con los recién casados y los tres hijos del actor de Hollywood con Jennifer Garner. Así lo ha informado el portal Radar Online.

Dicho medio ha accedido a fuentes cercanas de la pareja, quienes manifestaron que hay constantes peleas en el matrimonio, lo cual habrían llegado a oídos del cantante y novio de Nadia Ferreira. Señalaron, además, que Ben estaría “malhumorado y fuera de control” y que no estaría feliz.

Según la citada web, las fuentes comentaron que una de las principales causas de las peleas entre Ben Affleck y JLo sería el hábito de fumador del actor, lo que molesta mucho a “la diva de Bronx”. “Él prometió dejarlo, pero con todas sus molestias, está fumando más que nunca”, es la declaración de uno de los amigos de los esposos que recogió Radar Online.