La relación entre la modelo Milett Figueroa y el presentador Marcelo Tinelli ha sido objeto de especulación en los últimos días, ya que no se les ha visto juntos en redes sociales, lo que ha generado rumores de una posible separación.

En medio de las especulaciones de un distanciamiento, el presentador argentino sorprendió al coquetear con su expareja Marixa Balli durante una llamada al programa LAM, donde también aclaró los rumores sobre un supuesto matrimonio con Figueroa.

Marcelo Tinelli descarta boda con Milett Figueroa

Ante los rumores de una boda con Milett, Tinelli se comunicó con Ángel de Brito para desmentir la noticia y afirmar que no tiene planes de casarse en el futuro cercano. “ No entiendo, ¿qué casamiento de Tinelli? Yo no me voy a casar ahora, no tengo pensado casarme. No entiendo. ¿Qué es esto, por Dios? ”, comentó sorprendido.

Tras su sorpresiva reacción, Tinelli comentó que su relación con la modelo peruana continúa, pero aclaró que no viven juntos. “ (Estamos) Perfecto. (¿Ya no viven juntos?) Nunca vivimos juntos ”, sentenció el argentino.

Durante la conversación, Tinelli también interactuó con Marixa Balli, su expareja, y lanzó comentarios que levantaron aún más sospechas sobre el estado de su relación con Figueroa. “ Perdón, no entiendo, por qué no puedo darle un beso. ¿Dónde? Donde quiera darle un beso, ella es mi amiga. Yo fui a saludar a todos(...) Acabo de ver un plano que me tienta para ir ”, explicó.

Los inesperados comentarios de Marcelo Tinelli provocaron especulaciones entre los panelistas del programa, quienes interpretaron sus palabras como un indicio de que la relación con Figueroa podría haber llegado a su fin.





