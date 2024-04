Marcelo Tinelli reveló que sus hijas no aceptan su relación con Milett Figueroa. Como se recuerda, la pareja oficializó su romance en noviembre del 2023.

Las amigas del presentador argentino enseñaron algunas conversaciones donde evidenciaron la realidad de su situación sentimental.

“ Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho ”, manifestó.

La periodista Yanina Latorre reveló que Tinelli se enojó con ella porque dio a entender que había terminado su relación con la exchica reality.

Asimismo, el conductor le dijo que volverá a Buenos Aires porque tiene una charla pendiente con Milett Figueroa.

“ Yo le pregunté por Milett y me dijo: “Jajajaja, nos vamos a ver en Buenos Aires y tenemos una charla pendiente” (...) Para mí no hay crisis, ahí tienen la ilusión de revincularse ”, sostuvo.

