La cantante Maricarmen Marín reveló que dará a luz a su hija Micaela en cualquier momento, pues ya cumplió las 39 semanas de gestación y la bebé está posicionada. La conductora también contó que solo subió 4 kilos durante el embarazo.

A través de Instagram Stories, Maricarmen Marín explicó que cuidó mucho su alimentación durante el embarazo: “Sí, es verdad, me he cuidado mucho durante el embarazo, sobre todo para comer saludable para que a Micaela le haga esto muy bien, obviamente a mí también, y he sido muy responsable, pero esta última semana he pecado”.

Sin embargo, la conductora de Mujeres al mando admitió que esta última semana tuvo ‘antojitos’: “Me he cuidado mucho en el embarazo evitando comer cosas que no le aporten a Micaela, pero esta última semana estoy haciendo travesuras... pero volveré a lo saludable de mi alimentación”.

De otro lado, Maricarmen Marín contó que no ha tenido problemas para dormir, aunque ya se siente un poco agitada:

“Dios bendito, maravilloso, que ha hecho que hasta el momento pueda dormir tranquila, duermo muy bien, descanso muy bien, lo único que me pasa es que me estoy agitando un poquito más, ya me falta como que un poquito el aire”.

Asimismo, la conductora de Mujeres al mando compartió que en los últimos días presentó hinchazón de pies. “Sí, esta semana un poquito, estoy descansando con las piernas elevadas y se me pasa, pero con el trajín del día, he notado ese cambio recién esta semana”, comentó.





Fuente: Instagram Maricarmen Marín

