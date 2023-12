Mariella Zanetti y su hija Gamille serán las invitadas en el próximo episodio del programa “¿Cuál es el verdadero?”. Este emocionante encuentro las llevará a enfrentarse a Santiago Suárez y Macarena Vélez, en una dinámica que promete revelar aspectos intrigantes y divertidos.

“Tengo bastante experiencia descubriendo farsantes, en mi vida he descubierto a varios mentirosos” , expresó Mariella Zanetti.

Luego continuó con: “nunca he continuado una relación después de una infidelidad, puedo perdonar, pero jamás seguir con esa persona”.

Finalmente, Mariella Zanetti resaltó el profundo amor que siente por su hija, comprometiéndose solemnemente a protegerla y cuidarla con dedicación a lo largo de toda su existencia.

“Mi hija y yo somos un gran equipo, en la vida, en todo. Nosotras nos llevamos muy bien. Ella es una chica tranquila, madura, no me ha dado tantos problemas, eso sí, ella se queja de que me meto en todo, pero me voy a meter en su vida hasta el día que me muera porque soy su madre y la amo”, finalizó.