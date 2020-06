Mario Irivarren contó que intentó ser barbero por un día y todo le salió mal.

El chico reality se cambió el look en su casa. “Por querer dármela de barbero”, comentó en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el look no quedó cómo él quería: “Ayer me la quise dar de barbero y me quise hacer un degradado. Cualquier cosa me he hecho, qué es eso”.

“No seas como yo, no te trasquiles”, advirtió a sus seguidores.

Asimismo, Mario Irivarren le hizo un cambio de look a su ceja, pese a que la mayoría de sus fans le dijo que no le quedaba bien.

Mario Irivarren en instagram - diario ojo

