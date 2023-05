Durante su participación en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, la actriz Marisol Aguirre perdió los estribos y lanzó una grosería en vivo hacia su hijo Stefano Meier, debido a su frustración por no seguir sus indicaciones al momento de cocinar. La competencia culinaria enfrentaba a Marisol y Stefano contra Raysa Ortiz y su madre Guadalupe, y la actitud competitiva de Marisol fue evidente, generando sorpresa en los conductores y el público presente.

Mientras preparaban uno de los platillos con gratin de papa con roast beef, Marisol intentaba guiar a Stefano en cada paso, pero su impaciencia y desesperación se hicieron evidentes cuando consideró que su hijo no estaba siguiendo correctamente las instrucciones. En medio de la tensión, Marisol soltó una grosería en vivo diciendo: “No te hagas el sonso. No hay forma, no puedo tener paciencia”.

El incidente generó sorpresa entre los conductores del programa, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, quienes se vieron desconcertados por el arrebato de Marisol. La situación puso de manifiesto la competitividad y el temperamento de la actriz en un ambiente televisivo, generando repercusiones y comentarios entre los espectadores.

