Christian Meier, actor peruano, sorprendió a todos al anunciar su retiro de las telenovelas. El guapo galán ha participado en aproximadamente un total de 20 telenovelas, por lo que él cree que su ciclo ha concluido y que ahora debe tomar nuevos rumbos en su carrera.

El actor de 52 años se hizo conocido gracias a su participación en producciones como “Gorrión”, “Obsesión”, “Escándalo” y “Luz María”.

“Creo que ya cumplí con un ciclo y con una parte que fue divertida mientras duró, pero que dejé de disfrutarla en los últimos años”, sostuvo en una entrevista para la revista ‘People en Español’.

¿Por qué Christian Meier se retira de las telenovelas?

Christian Meier explicó sus razones de su decisión y mencionó que está más interesado en otro tipo de papeles más arriesgados.

“Es un género que funciona mucho, pero creo que es un género también repetitivo y que no ha evolucionado. Base del éxito es la fórmula que tiene y que ha ido funcionando desde hace 70 años. Preferí irme por otro tipo de papeles que me demandan más riesgo, más trabajo o me dieran más satisfacciones”, manifestó en la misma entrevista.

“Probablemente, muchos de ellos no tienen la exposición que puede tener una telenovela en horario estelar, pero son trabajos que disfruto más el día de hoy”, agregó el exesposo de Marisol Aguirre.

