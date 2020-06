En la edición final de “La Máscara”, donde resultó la ganadora Eva Ayllón, bajo el disfraz del Monstruo, Mathias Brivio sorprendió al revelar que no está arrepentido de haber dejado la conducción de “Esto es Guerra”, reality que presentó durante mucho tiempo.

“Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, señaló Brivio tras finalizar el programa.

Todo parece indicar que fue verdad cuando Mathias dijo a la prensa que priorizó a su familia antes de continuar en el reality pues “ya no veía a mis hijos, solo durmiendo".

"Me estaba perdiendo muchos momentos y creo que era el momento de ponerlos primero ante todo”, sostuvo el también periodista.

