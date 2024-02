Es una talentosa actriz de cine, teatro y televisión, está incursionando en el canto y ahora la vemos todos los sábados en la conducción del programa Modo Bicentenario, por TV Perú. Mayella Lloclla conversó con OJO sobre este nuevo reto profesional y de cómo lo está disfrutando, a la par que impulsa su carrera musical y alista su boda para diciembre de este año.

- ¿Qué expectativas con el programa?

Estoy muy agradecida por este nuevo reto. A mí me gusta mucho difundir nuestro país, a través de la artesanía, de sus paisajes hermosos, así que cuando me ofrecieron la propuesta, dije ¡wow!, voy a seguir haciendo lo que tanto me apasiona, pero ya en un programa. No solamente mostrando hechos históricos de personalidades que apoyaron en la independencia, sino que también vamos a mostrar historias grandiosas de peruanas y peruanos que construyen un país mejor, y para mí eso es muy emocionante.

Mayella comparte la conducción del programa “Modo Bicentenario” con Junior Silva. Foto: Difusión.

- Van a recorrer mucho el Perú, ¿cómo estás haciendo con tu agenda como actriz?

Es cierto. Estoy también a la par de la actuación, leyendo guiones para películas, preparando la música que se viene para este año, me estoy recontra organizando.

- ¿Cómo va el tema del canto? Te vimos en la novela Luz de Luna estrenando tu voz

Era un sueño que tenía desde muy niña. Esta novela me dio la oportunidad de nuevamente abrir ese sueño. Juan Carlos Fernández me ha ayudado muchísimo en este ámbito musical. El año pasado para mí fue un reto, lancé mi primera canción en febrero, “Como el río”. Después, como agradecimiento a mi Perú, que amo tanto, hice una canción para Fiestas Patrias “Peruanos de corazón”; y termine el año con una canción muy bonita y fui a grabarla al lugar donde nacieron mis papás, Ayabaca, que se llama “Hoy es Navidad”, que mostraba los atractivos turísticos de la serranía piurana. Y muy contenta con la acogida del público.

También ha incursionado en el canto, ha grabado tres temas y este año sacará una nueva canción. Foto: Difusión

- ¿Ahora qué se viene, una nueva canción o un disco?

Se viene una nueva canción. Esperemos que este año me dé la oportunidad, el tiempo, sobre todo, para hacer muchas más canciones y quién sabe, se pueda concretar un disco.

- ¿Qué lugares ya has recorrido con el programa?

Hemos estado en Puno por la Virgen de la Candelaria, mostrando lo bello que es esta festividad tan colorida, tan majestuosa y es conocida a nivel mundial, patrimonio cultural.

El programa "Modo Bicentenario" se emite todos los sábados a las 11 a.m. por la señal de TV Perú. Foto: Difusión.

- ¿Y qué tan complicado es conducir?

En la conducción me he puesto un poco nerviosa porque una cosa es yo interpretar un personaje, no hablo a la cámara al interpretar un personaje; pero esta vez tengo que hablar a la cámara, cuando presentamos el programa o cuando estoy entrevistando. Sí es nuevo para mí, es un formato nuevo donde también obviamente voy a aprender muchísimo. Es un reto muy bonito.

- ¿Ya viene el matrimonio?

A fines de año lo estamos proyectando. Era para el año pasado, pero me salieron varias producciones, una película, una novela, empecé con la música y eso cubrió mucho mi espacio, así que este año me voy a casar y estoy muy feliz.

- Mucha paciencia tiene tu pareja. ¿La reconciliación los ayudó, los fortaleció?

Sí. Mira, en esa separación que tuvimos, igual en ese tiempo éramos amigos; por el bien de Gaelito, nuestro hijo, éramos padres, teníamos que estar unidos, no como pareja, pero éramos buenos amigos, buenos compañeros. Al final, pasaron 6 años y regresamos. Dijimos, si vamos a regresar, tiene que ser con todas las de la ley.

- ¿Ya hay fecha para la boda?

Sí, en diciembre.

- Con tanta compenetración con tu pareja, no vaya a ser que venga el hermano de Gael

¡Dios mío! Cada vez que me preguntan ya no lo veo como ‘no, no, ya no quiero’, ahora sonrío un poquito, digo, ‘por qué no’, de repente no este año, pero ya como que mi cerebrito lo está concibiendo.

- Estás joven…

Pero yo digo, y siempre lo hemos conversado con Jhefry, si no podemos tener un hijo, está el tema de la adopción, que también es muy bonito y ambos estamos de acuerdo.