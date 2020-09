La actriz Mayra Couto recordada por su personaje de ‘Grace’ en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ y quien decidió usar sus redes sociales para llamar “munda” al mundo, esto como un acto por el empoderamiento de la mujer. Ahora su forma de ver la vida ha llamado la atención en otros países donde se viene ganando seguidores y además una entrevista internacional.

Así lo dio a conocer Mayra a través de su cuenta de Twitter, donde destacó que iba ser entrevistada por la importante cadena americana, Univisión, para el programa “Solo a las once. “#newyork ¿Quién va a salir en una nota en @univisionNY?”, escribió en su red social.

Vale indicar, que la entrevista la realizó vía skype desde Lima y abordó el tema de la feminización de las palabras. Inmediatamente sus seguidores la felicitaron y le desearon lo mejor. Del mismo modo, una fan de España se mostró intrigada sobre la persona que decidió llamar “munda” al mundo.

“He leído que una actriz feminista propone llamar “munda” al mundo, con tanto lío no me aclaro, yo creo que es mas igualitario para hombres y mujeres denominar al masculino al hombre y masculona a la mujer y así quedamos en paz ¡¡ Que os parece?”, indicó la usuaria @gallega253.

“Ahora que me están haciendo famosa en España y EE.UU. Pues, gracias! Ah sí, La munda es nuestra, se estrena en Polonia. Besos, cielas”, tuiteó Mayra Couto.