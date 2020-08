Mayra Couto rompió su silencio y habló de todo. La actriz dejó Cuba y ya se encuentra en nuestro país donde se refirió sobre Andrés Wiese a quien acusó de haberla acosado cuando trabajaron junto en “Al Fondo Hay Sitio”, dejando en claro que quiere cerrar ese capítulo, y a no espera sus disculpas.

En una entrevista que concedió a la página “Marca Poder”, la actriz habló de la denuncia pública que hizo en contra de “Ricolás”.

“Yo no lo llamaría exactamente una denuncia. Espero que sea un precedente para que ninguna mujer se sienta incomoda, intimidada, en ningún espacio. Lo único que esperaba de alguien que, además aceptó las acciones que yo mencioné, eran unas disculpas. Si ya las aceptas y no pides disculpas, pues no has aprendido nada. Yo espero que las personas a lo largo de su vida, crezcan y mejoren y es parte de la ingenuidad y de la inocencia, que todavía hay en mí. A veces no se da, y no puedo hacer nada”, señaló.

Consultada sobre si esperaba unas disculpas públicas, dijo que “sí, esperaba unas disculpas… Ya no espero ninguna disculpa, ahora ya no quiero ninguna relación, no quiero vincularme con personas del pasado, eso es algo que ya cerré. Creo que tengo mis propias capacidades para forjarme un futuro que yo deseo, un futuro como productora audiovisual, un futuro donde pueda hacer películas actuadas por mí y que yo dirija”, indicó.

CULPA A LA PRENSA

De otro lado, la recordada “Grace” de AFHS sostuvo que sus comentarios en redes sociales no son con aras de causar escándalo muchos menos. “No resulta polémico… los medios de comunicación tradicionales lo hacen polémico. Creo que lo hacen por generar más tráfico en sus páginas. Lo que a mí, me enseñaron, yo soy licenciada en comunicaciones, es que una noticia es algo importante, algo relevante. Lo que yo menciono es sacado de contexto, simplemente para generar tráfico en sus redes sociales a costa de hostigamiento y acoso hacia mi persona. No me parece que sea justo. Si realmente me quieren citar, pues que no cambien mis palabras”, sentenció.

