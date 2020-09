Mayra Goñi descartó haberse realizado un retoque facial luego de sorprender a sus seguidores con una sesión de fotos donde lucía un aspecto diferente.

En sus historias de Instagram, la actriz aclaró que siempre ha tenido labios grandes: “Sé que muchos de ustedes han estado preocupados diciéndome ‘Mayra, ¿es verdad, te pusiste labios?’ ¡No! Ahí está mi bemba de siempre para los que me conocen de toda la vida”.

Asimismo, enseñó sus labios “sin grumos, sin bolas, sin nada”: ”Natural para los que me conocen de siempre", dijo.

No obstante, Mayra Goñi admitió que en las fotos se le veía diferente.

“Sé que quizá se han podido dejar llevar por las fotos que publiqué y es que obviamente me hicieron un maquillaje increíble, los ojos bien marcados, el labial también obviamente un brillo que hace que la bemba se me vea más hinchada”, explicó.

Según la cantante, le aplicaron un producto que le agrandó los labios temporalmente: “Creo que mi maquilladora tiene un lipstick que hace que la bemba se te hinche (...) No me he puesto boquita, ahí está mi bembita”.

Mayra Goñi desmiente "arreglito" en la cara - diario ojo

