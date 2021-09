Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al agradecer públicamente a su pareja, el futbolista Jesús Barco, por aceptarla con sus hijos y su nieta.

A través de Instagram, la ‘blanca de Chucuito’ compartió una imagen de su pedida de matrimonio en la que aparece con su abuela, su madre, su sobrino, sus hijos y su nieta.

“No soy perfecta y no pretendo ser ejemplo de nadie, los que me conocen saben que sin mi familia no soy nada y que por ellos yo soy todo”, se lee en la publicación de Melissa Klug.

La chalaca agradeció a su pareja por “aceptarla” con toda su familia y afirmó que su situación no es “normal”:

“Gracias @jesusbarcob por aceptarme y amarme con toda mi banda yo sé que no es normal, pero cuando la gente normal ha sido feliz?”, preguntó.

“Gracias a nuestras familias por decir Si y celebrar con nosotros este momento tan mágico. Les presento a la banda Barco Klug”, escribió Melissa Klug.

VIDEO RECOMENDADO

Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’: conoce la historia de amor entre la cantante folklórica y el sudafricano que acabó mal

Hace algunos años, la relación entre la Flor de Huaraz y el ciudadano extranjero, Carl Enslin, o también llamado en el mundo del espectáculo nacional como el ‘Gringo Karl’ daba mucho que hablar. Al principio iba todo bien, hasta incluso sacaban hilarante canciones juntos. Sin embargo, con el pasar de los años el amor entre ambos se fue desgastando que termino muy mal. En el siguiente video, te contamos la historia de amor entre ambos divertidos personajes.

TE PUEDE INTERESAR