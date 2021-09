El popular “Diablito”, Diego Chávarri, se quedó mudo al ser consultado por el compromiso de su expareja Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco.

El exjugador de Sporting Cristal aseguro que está en “otra etapa de su vida” y señaló que se encuentra contento con su pareja Onelia Molina con quién acaba de cumplir 7 meses de relación.

“Respondí de la mejor manera, simplemente no opino porque estoy en otra etapa de mi vida. Tengo pareja y no me corresponde hablar sobre temas de los demás en general”, indicó al Trome.

“Estoy en lo mío. No hablé en mala onda ni me incomodó, solo prefiero no hablar de ese tema”, añadió un poco molesto.

Melissa Klug se casa con Jesús Barco

Melissa Klug y su pareja, el futbolista Jesús Barco, hicieron público el video de la pedida de mano que se realizó días atrás en la casa de la ‘blanca de Chucuito’.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters”, escribió Melissa Klug en su cuenta de Instagram.

