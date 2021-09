Luego de la revelación del avance de “La Academia” donde podemos ver el efusivo beso entre el ´Pato´ Parodi y Luciana Fuster. Se dejó entrever que lo que se ve en la escena no es un beso. Por el contrario se estaría viendo un forcejeo, debió a que el guerrero subió un estado en Instagram donde muestra una marca en su rostro, producto de la cachetada que le habría dado Luciana en grabaciones.

La modelo y guerrera al ser señalada como culpable de las marcas de cachetada en el rostro de Patricio dijo: “Chamba es chamba” y señaló que lo hizo porque se lo merecía.

Este beso no haría más que alimentar los rumores de un supuesto romance entre Luciana y Patricio, luego de que Flavia Laos confirmara el fin de su relación con el guerrero.

Recordemos que hace unos días en el programa “Magaly Tv La Firme”, la actriz y modelo Flavia Laos, declaró que mantiene vínculos con la familia Parodi e hizo hincapié en que no tendría por qué romper palitos con ellos y ante la pregunta de si volvería o no con el ´Pato´ ella dijo: “No quiero hablar del futuro porque es incierto, pero por ahora quiero estar sola y estoy enfocándome en mí y en mis proyectos”.

Flavia Laos siente pena por Luciana Fuster

En la misma entrevista para “Magaly Tv La Firme”, Flavia dijo lo siguiente: “La verdad hasta me da un poco de pena Luciana porque la paran vinculando con bastantes personas, de hecho yo creo que a veces la prensa a veces sin pruebas puede decir cosas que de repente no son y sí manchan la imagen. Ya me ha pasado antes, entiendo como mujer. Aparte dudo, a mí en algún momento me metieron a Ignacio porque estuve con él en Miami. Aparte Ignacio es mejor amigo de Patricio e Ignacio estuvo con Luciana, entonces no, hay códigos”.

El comentario de ´La Urraca´ Magaly Medina no podía hacer esperar y señaló que en el amor no hay códigos y entre chicos reality lo saben muy bien y acotó: “Aparte a Luciana nunca le han importado (los códigos)”

