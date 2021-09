El afamado humorista peruano Melcochita cumplió hoy 85 años de vida y lo está celebrando en Atlanta (EE.UU). El comediante aprovechó el enlace en vivo con el programa “En Boca de Todos” e hizo algunos pedidos al Presidente Pedro Castillo.

Pablo Villanueva “Melcochita” reveló hoy en la entrevista para “En Boca de Todos” que fue a Estados Unidos para regularizar sus papeles de residencia. Pero tendrá que quedarse ahí más de lo planeado: “Voy a tener que quedarme aquí tres meses, porque si salgo sin el sello pierdo la residencia”, señaló el comediante.

No pasó desapercibida la pena que siente, ya que como él mismo dijo, lamentablemente tendrá que estar alejado de su esposa Montserrat Seminario y de sus hijas Cecilia, Constanza y Esperanza. Actualmente él se encuentra con sus dos hijos Susan y Pablo.

El humorista no dejó de lado su preocupación por la actual situación política del Perú y en plena entrevista en “En boca de todos” envío un mensaje al Presidente del Perú, Pedro Castillo: “Espero que este gobierno ayude al artista y que se deje de sonseras. (...) Le pido a Castillo que tire la toalla y que se quite toda esa gente mala, el señor Cerrón (...) Tiene que haber democracia para ser felices porque del comunismo no se saca nada”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas: esto dijo tras tener un “Affair” con Advíncula y Santamaría

La modelo Sheyla Rojas conversó con el programa “Amor y Fuego” y se refirió a su pasado con los futbolistas Luis Advíncula y Anderson Santamaría, tras ser sido involucrada en un romance producto de unas imágenes que salieron a la luz en el programa “Magaly TV: La Firme”.