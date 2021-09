Melissa Klug y su pareja, el futbolista Jesús Barco, hicieron público el video de la pedida de mano que se realizó días atrás en la casa de la ‘blanca de Chucuito’.

“Quiero compartir con ustedes un pedacito de la noche mágica que viví con la complicidad de mis hijos e hijas. Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular — sorry haters”, escribió Melissa Klug en su cuenta de Instagram.

La expareja de Jefferson Farfán dedicó emotivas palabras a su pareja: “La sorpresa fue doble al ver a las personas que más amo a mi lado esa noche celebrando nuestro amor. Gracias @jesusbarcob por ese momento tan maravilloso , por tu amor y sobre todo por tu paciencia , te amo y SI mil veces SI”.

Por su parte, Jesús Barco también compartió el video y escribió un mensaje similar: “Quiero compartir con ustedes un poco de la noche que marca una nueva etapa en mi vida y que me llena de felicidad”.

Asimismo, el exjugador de Universitario de Deportes envió un contundente mensaje a los detractores de su futura esposa: “Una felicidad pura y bonita que merece ser celebrada con todos los que me quieren porque no se puede disimular (gente con mala vibras y hater no verlo gracias)”.

“Hermosa noche con las personas que más amo, noche donde nuestras familias se unieron en nombre de nuestro amor. Quiero decirte que te amo demasiado y como ese momento tendremos muchos momentos más de felicidad hasta que la muerte nos separe. Gracias por todo TE AMO @melissaklugoficial”, se lee en la publicación de Jesús Barco.

