El país se paralizó con los enfrentamientos entre Jefferson Farfán y Melissa Klug. Unos estuvieron a favor del futbolista y otros se inclinaron por la chalaca. Pero ahora en redes sociales, precisamente en Instagram, se creó una cuenta en contra de la expareja de la “Foquita” en la que le insultan y le gritan desde “sinvergüenza” hasta “mantenida”.

CUENTA ANÓNIMA

"Klugdespecho” se llama la página que se creó en esta red social que tiene apenas 82 seguidores y que ha sido denunciada por Evelyn Vela en sus historias de Instagram.

“Ayudenme a reportar esta página por favor”, escribió la bailarina, quien es amiga de Melissa.

“Aquí no apoyamos a Melissa Klug, consideramos que fue ella quién empezó este show mediático y solo por puro despecho disfrazado de ‘mamá luchona’”, se lee en el mensaje que deja esta cuenta que tiene 11 publicaciones. A propósito acá se pueden ver varios comentarios que le han dejado a la empresaria. “#MelissaKlugsinverguenza #MelissaKlugmantenida”, “Ser mamá no te hace intocable. Perdón, pero hay muchas mujeres que trabajan teniendo hijos. Ya no estamos en tiempos de los abuelitos por favor”, son algunos mensajes que se leen en esta cuenta.

SOSPECHA

Sin embargo, hay un mensaje que ha sido tomado por las fans de Klug como sospechoso, y sostienen que se trataría de fans de Yahaira Plasencia. Incluso la acusan de creear esta cuenta para molestar a la “Blanca de Chucuito”, por lo que han reportado esta página para que Instagram la saque.

“Ahora sí Melissa, eso sí es pensar en tus hijos, aunque tardaste tanto en darte cuenta. Espero que está vez si cumplas en callarte la boca y no mandes indirectas a JF y a YP ”.

De otro lado, una amiga de Melissa Klug reveló a OJO, que la chalaca y sus hijos quienes viajaron el sábado permanecerán por un tiempo en España.

“Estarán 15 días por allá, se lo merecen luego de todo lo que pasó. Por fin ya todo acabó”, dijo.

