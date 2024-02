Melissa Klug decidió pronunciarse luego de que Jesús Barco pasara la noche en su casa el pasado 14 de febrero. En un mensaje de WhatsApp, la empresaria aclaró que el futbolista estuvo en su hogar porque ella tenía una intervención quirúrgica.

“ Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia, así que lo seguirán viendo por mi casa ”, le respondió la ‘Blanca de Chucuito’ a los reporteros de Magaly Medina.

Además, Melissa Klug decidió divulgar el documento de alta médica, el cual indica que ingresó al centro médico por una hemorragia.

Melissa Klug: ¿Cuáles y cuántas son las empresas que lidera la influencer?

Melissa Klug volvió a estar en boca de todos tras el anuncio de su separación con Jesús Barco, padre de su sexta hija. Aunque ella es conocida en la farándula local, varios desconocen su faceta como empresaria y aquí te vamos a contar esa parte de su vida.

¿Cuáles son las empresas que lidera Melissa Klug?

La popular ‘Blanca de Chucuito’ está a cargo de tres empresas. Estas son:

-Gaia (tienda de ropa, calzado y accesorios)

-MK Producciones (busca visibilizar el trabajo de diferentes artistas en los medios de comunicación)

-Venta de mascarillas y protectores faciales

