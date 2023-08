Samahara Lobatón sorprendió a propios y extraños al revelar que Melissa Klug no pasa a su nuevo saliente Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán. Y es que la influencer comentó que cuando le dijo a su mamá sobre su nuevo romance con el cantante, la chalaca le llamó la atención.

“Yo ya llamé a mi mamá y le dije: ‘mamá'... Ya me comió viva pues (...) Sí, está molesta”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Bryan Torres también fue consultado por el programa de Magaly Medina sobre la popular ‘Blanca Chucuito’, pues nunca lo ha visto con buenos ojos por ser amigo de la ‘Foquita’.

“No la conozco en persona, nunca la he visto, pero obviamente está ‘asada’ por el tema de Jefferson, sabe que es de mi entorno, pero ella no me conoce” , expresó Bryan.

