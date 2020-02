Al conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se sumó ayer Charo Guadalupe, mamá de “Foquita”, al difundir en el programa “Día D” un audio en el que “La Blanca de Chucuito”, quien estaba fuera de casa en una celebración, llama muy eufórica a su expareja para avisarle que sus hijos no tienen qué cenar y le pide que solucione ya ese problema.

Molesto ante la actitud de Klug, el futbolista le reclama su descuido y ambos terminan discutiendo. Farfán inmediatamente se comunica con su madre para que lleve comida a casa de sus pequeños y doña Charo cumple el encargo pensando que podrá así ver a sus nietos.

Fuera

“Que el país me escuche, que este siempre ha sido mi dolor más grande. Esto le hace daño a mis nietos y a la familia (...). Como la señora me ha descalificado como ‘mala abuela’, tengo pruebas para ver quién es ‘mala abuela’ y quién es ‘buena madre’. Con lo que ustedes van a mostrar, ya no voy a decir nada más”, anunció.

Contraataca

El abogado de Farfán, Luis Pardo Figueroa, aclaró por qué Melissa Klug no puede reclamar derechos como ‘conviviente’ pese a que tuvo 11 años de relación con el futbolista. “Para que haya una convivencia formal se tienen que cumplir con determinados requisitos que la ley establece. En este caso no se han cumplido, además, existe una manifestación de Melissa Klug en la que declara que no hubo convivencia, pero sí una relación larga, también hay declaraciones de ambos coincidiendo en el tema. Ella puede decir (lo que quiera), nosotros tenemos documentos”, indicó el letrado.

Afectado

Toda esta disputa entre Klug y Farfán habría afectado al pequeño Jefferson Adriano. “A los chicos les afecta lo que pasa, uno tiene 12 años. Hemos tratado en casa que ellos no se vean alterados con todo esto y que todo sea por la vía legal, pero es casi imposible. Sobre todo con el mayor. Solo pediría que se acaben los ataques y que todo se vea en la vía legal por la tranquilidad de los niños. Melissa es una buena madre, puede tener errores como todos, pero su mayor tesoro son sus hijos”, señaló a OJO una allegada a Klug.

Ojo al dato

"Está muy afectada y la familia también. Pero Melissa tiene que seguir luchando por sus hijos”, dijo una allegada a la “Blanca de Chucuito”.