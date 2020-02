El futbolista Jefferson Farfán brindó una reveladora entrevista al programa “Domingo al Día” donde lamentó que sus hijos - los que tiene con Melissa Klug - no hayan asistido al estreno de su película “El 10 de la calle”.

“Yo quería que estén mis hijos, por decisiones 'X’ no estuvieron. Es complicada la situación (...) “Traté (de que estuvieran mis hijos) Es un tema que no quiero hablar mucho”, declaró.

Según informó el abogado del jugador, el último 27 de enero se le envió una carta notarial a Melissa Klug para que los hijos estén en el avant premiere de la película, la cual fue firmada por Doña Charo, madre de Farfán.

“(La carta pedía) para que los niños estén listos para recogerlos un día y hora determinada”, contó el letrado.

“Se hablo con la mamá, quien se negó categóricamente a que vayan los niños. Ella dijo ‘mis hijos no van, si va determinada persona (Yahaira) mis hijos no van’".

Klug había asegurado que la ‘Foquita’ no se comunicó en ningún momento con ella para coordinar la asistencia de sus hijos al estreno y alfombra roja: “Conmigo no hubo coordinación previa. Mi hijo, en ese momento, a las 5 de la tarde se iba al Play Land Park. Su papá lo llamó a tal hora y ellos han conversado toda la semana y no se le hizo la mención”.

NIEGAN QUE LOS NIÑOS NO HAYAN TENIDO ROPA

Melissa Klug declaró frente a las cámaras de “Magaly TV, la firme” que sus pequeños hijos no contaban con la ropa apropiada para ir al avant premiere de la película autobiográfica de su padre, y que este fue uno de los motivos por los que los niños no asistieron al evento. “Mis hijos ni siquiera tenían la ropa para ese momento porque es una gala”, había dicho la empresaria.

Sin embargo, el abogado negó tal afirmación:

“Recibe 8 mil dolares mensuales, ¿que los niños no tengan ropa? eso habla mal de ella, para comenzar ella trabaja”

Jefferson Farfán habla sobre juicio a Melissa Klug

VIDEO RECOMENDADO

Oscars 2020: Antonio Banderas "No tengo preparado nada, voy a disfrutar de los Óscar" 09/02/2020

TE PUEDE INTERESAR