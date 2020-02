El abogado de Jefferson Farfán reveló cuánto recibe Melissa Klug mensualmente por la manutención de sus dos menores hijos. De acuerdo a América TV, el futbolista de la Selección Peruana “invierte 43 mil soles mensuales” en la educación, alimentación y salud para sus hijos.

“Hay una parte que le toca pagar a Melissa Klug, que ella diga que no tiene no es cierto. El hecho de que (Farfán) tenga dinero, no significa que él deba correr solo con los gastos”, sostuvo el abogado de la ‘Foquita’, Enrique Pardo

Indicó que solo por alimentación, la ‘Blanca de Chucuito’ recibe 8 mil dólares mensuales: “Sale como 900 diarios para los chicos”

“El señor Farfán cree y piensa que la señora Klug, en base a los ingresos que percibe asuma las obligaciones que le corresponde con sus hijos. El único que cubre las necesidades de sus hijos es Farfán. Ella ha declarado en sus redes sociales (que tiene ingresos) (...) además tiene una vida bastante cómoda. Para tener esa vida cómoda debe generar ingresos”, dijo.

“Cuando llegamos a un acuerdo, ella recibió una fuerte suma para que generara un emprendimiento comercial y eso le proporcionara ingresos".

Jefferson Farfán habla sobre juicio a Melissa Klug

Dinero que recibe Klug

“En el 2019, en educación se gastaron más de 100 mil soles”

“Gastos en recreación entre el 2016 y 2019, se ha gasto 53 mil dólares, solo en gastos y diversión”

