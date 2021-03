Lo dijo una vez más. En el programa de “Magaly Tv La Firme”, Melissa Klug, dijo una vez más que le gustaría ser madre y tener un bebé con su actual pareja, Jesús Barco.

Melissa Klug concluyó que esto debe ser porque su nieta le ha despertado nuevamente el instinto maternal que estaba ausente, pues sus hijos ya han crecido.

“Seguramente será porque al tener a mi nieta entre mis brazos, verla tan pequeñita, me ha despertado este instinto maternal dormido, olvidado que lo tenía”, respondió para “Magaly TV La Firme”.

“Ya mis hijas son señoritas y mis hijos ya están grandes no, no sé es algo que me ha provocado, me ha dado ilusión. He pasado muchos momentos bonitos y muchas cosas con Jesús como para darme cuenta de que me lo ha demostrado en todo este tiempo”, agregó la ‘Blanca de Chucuito’.

En el programa “En Boca de Todos”, la popular ‘Blanca de Chucuito’ dijo: “Nosotros tenemos muchos planes a futuro, uno de esos es tener un bebé”.

