Samahara Lobatón se encuentra en el ojo público, luego que Youna difundiera unos audios suyos donde la joven tienen comentarios racistas hacia la familia de su expareja. Sin embargo, hace unos días también generó polémica al hablar de cómo era su relación con Jefferson Farfán, expareja de su madre, Melissa Klug.

Al respecto, la influencer aseguró que, pese a que le guarda un gran cariño al popular ‘Foquita’, aseguró que fue un golpe muy duro enterarse que se separaba de su mamá por vivir un romance con Yahaira Plasencia.

Frente a ello, Samahara estuvo como invitada en el set de Magaly Medina, donde fue consultada por la conductora sobre la reacción que tuvo Melissa Klug tras sus revelaciones sobre Jefferson Farfán.

“De todas maneras se molestó por todo lo que he hablado en ‘La casa de Magaly’, porque me fui de boca, muchas horas con el micro... Hemos hablado hasta por las puras y hay cosas que menos mal, no han salido... No me he medido con el micrófono, ha sido muy gracioso”, dijo Samahara.

