Melissa Paredes sufre porque está lejos de su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien viajó a México para participar de la liga local. Precisamente, el último domingo, la actriz le envió un emotivo mensaje por su cumpleaños, y donde deseó estar cerca a él.

“No saber con certeza cuando te volveré a abrazar es el gran problema. Y no sabes las ganas que tengo de darte un gran abrazo de oso, esos que te componen entero y te llenan el alma. Solo que me queda esperar, esperar y esperar..... todo sería más simple si tan solo estuvieras aquí con nosotras (...) todo pasa por algo y que pronto estaremos juntos y más unidos que siempre”; escribió conmovida en Instagram.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de sus seguidores es que Melissa Paredes reveló que la ausencia de su esposo le ha pasado factura a su salud, pues está sufriendo la pérdida de su cabello y han aparecido ronchas en su cuerpo.

“En el lado personal, obviamente no estoy a mi 100%, no se nota porque soy una mujer fuerte por naturaleza, pero mi cuerpo sí lo bota. Del estrés y la ansiedad de que mi esposo no esté acá (...) Del estrés se me está cayendo el pelo y me está saliendo una alergia en el cuerpo, unos manchones terribles"; reveló.

“Les cuento todo esto porque me escriben mucho respecto al tema de que mi esposo no puede venir, mi cuerpo tiene que desfogar por algún lado y se desahoga con mi pelo y con esas ronchas en todo el cuerpo”.

Hace poco, el futbolista Rodrigo 'Gato’ Cuba, se quedó sin trabajo luego que cancelaran por cinco años la liga donde figura el Zacatepec, equipo donde juega Cuba en México.

