Melissa Paredes contó si desea tener otro hijo con su esposo, Rodrigo “Gato” Cuba.

En su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que por el momento no buscará quedar embarazada.

“Es un tema (los anticonceptivos) super importante y más ahora que muchos me preguntan si pienso tener un bebé ahorita que viene mi esposo: ¡No! De hecho estoy tomando mis pastillas, yo uso pastillas anticonceptivas, los anticonceptivos hoy en día no deben ser un tabú, es para prevenir”, explicó Melissa Paredes.

Según la protagonista de “Ojitos Hechiceros", sí quiere tener otro hijo, pero no en este momento pues tiene miedo del coronavirus:

”Sí, definitivamente me encantaría tener otro hijo pero yo creo que no es adecuado para mí embarazarme en este momento, con todo este virus, me aterra la verdad, así que que pase todo este virus y quizá".

“Yo me he empezado a cuidar desde ahorita, desde hace unos días (...) recién empecé porque ya mi esposo está viniendo”, agregó.

De otro lado, la ex chica reality comentó que casi nunca se pelea con el “Gato” Cuba, pues él es muy inteligente. “Mi esposo es un hombre inteligente, él no discute conmigo, de verdad que casi nunca nos peleamos. Es un hombre muy inteligente, yo creo que eso les falta a los hombres, inteligencia para tratar con mujeres como yo”, dijo entre risas.

