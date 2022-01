¡Fuertes declaraciones! Melissa Paredes se animó a declarar en exclusiva para “Mujeres al Mando, lo que viene viviendo a nivel sentimental tras oficializar a Anthony Aranda como su nueva pareja.

Y es que la modelo confesó que antes de que se destapara el ampay con el exbailarín de “Reinas del Show”, ellos tenían planeado formalizar la relación recién en el mes de diciembre, cuando su divorcio ya se hubiera dado.

“Puedes creer que nos íbamos a esperar hasta diciembre para poder estar juntos realmente, porque ahí me iba a divorciar con firma y todo, porque ya estaba hablado todo, y todo bien. Ahí si no iban a hablar que yo estaba casada”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la modelo no se quedó callada y aseguró que el ‘Gato’ Cuba actuó de manera muy egocéntrica durante todo el escándalo, y que lamenta haber perdido su amistad.

“Muy egocentrista. No creo que haya sentido dolor, no creo... Cuando uno siente dolor es de diferente manera. Yo tenía un amigo y claramente lo perdí, no voy a decir nada más Yo sé mi verdad y esa persona sabe la verdad”, expresó tajantemente.

