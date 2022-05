La modelo Melissa Paredes habló sobre su economía y la vida sencilla que ahora vive con su ‘activador’ Anthony Aranda. Y es que en redes sociales muchos cibernautas se burlan de la solvencia económica de su pareja pues la exreina de belleza ya no viaja tan seguido como lo hacía con su exesposo Rodrigo Cuba.

“No tiene la solvencia económica para engreírte”, le cuestionaron. Ante ello, Melissa Paredes no dudo en defender a su bailarín.

“No necesito que ningún hombre me engría, me engrío sola... Nunca lo he necesitado. Siempre he ido a medias. Estoy acostumbrada a eso”, declaró Melissa a Trome.

Del mismo modo, Melissa Paredes reveló por qué no viaja tan seguido como otros años, como cuando estaba casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Según mi récord migratorio, no es que viajase a cada rato. Era para 28 de julio o fin de año, y eso. Si hasta ahora no he viajado, es porque quiero hacerlo con mi hija. Yo me puedo ir sola”, enfatizó.

