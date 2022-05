La modelo Melissa Paredes habló sobre su nuevo estilo de vida con Anthony Aranda. La exMiss Perú aseguró que no considera que su “estatus” haya cambiado tras separarse del futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Yo vengo de vivir en tierra, soy de Ventanilla. No es bajar de estatus, para mí es tener paz, tranquilidad, no hay nada más bonito que sentirte bien contigo misma”, declaró para Trome.

Y es que antes Melissa Paredes iba a vacacionar a las playas del Caribe con su exposo ‘Gato’ Cuba, mientras que en la actualidad se le ve en la piscina de la casa de la hermana de Anthony Aranda, ubicada en Cañete.

Melissa Paredes revela que perdió 20 mil dólares en su divorcio con Rodrigo Cuba

La exconductora de América Hoy habló sobre las declaraciones que dio su exesposo Rodrigo Cuba donde reveló que le entregó una fuerte suma de dinero para que firme el divorcio.

“Yo no necesito que ningún hombre me engría, me engrío yo sola. Nunca lo he necesitado, siempre he ido a medias. Lo que pasa es que dicen como que me dieron plata gratis, como que por el divorcio me pagaron y no es así. Yo puse 60 mil dólares en el antiguo departamento, me devolvieron lamentablemente solo 40 mil”, señaló.

