Luego que la prensa de espectáculos revelara que Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue citado nuevamente por Melissa Paredes para una nueva conciliación por la tenencia compartida de su hija, la exconductora de ‘América Hoy’ decidió aclarar de que se trata este nuevo proceso en el programa “En boca de todos” este lunes 16 de mayo.

La modelo aclaró la situación y dejo en claro que no quiere un nuevo enfrentamiento con su exesposo. “¿Por qué tenemos que estar enfrentados? Una conciliación es para llegar a un acuerdo y eso de enfrentados, me parece que no va”, dijo Melissa Paredes en un inicio.

En otro momento, la exreina de belleza aclaró que esta nuevo acuerdo no tiene nada que ver con un tema económico.

“Hemos conversado y siempre tratamos de llevar las cosas bien por el bienestar de nuestra hija. Dije que no iba a tocar más el tema de mi menor hija por respeto a ella, por respeto a lo que no hicimos en su momento y lo único que sí quiero aclarar es que esta nueva conciliación es para llegar a un punto, no tiene nada que ver con pensión de alimentos ni manutención ni nada de dinero. Lo dejo en claro”, manifestó la modelo.

Fuente: (América TV | Instagram/@melissapareds, @gatocuba16).

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO