A Melissa Paredes no le habrían gustado las recientes declaraciones de su exesposo Rodrigo Cuba, quien respondió con todo al bailarín Anthony Aranda. Recordemos que el popular ‘Activador’ había dicho que no le dieron permiso para viajar a Disney con Melissa y la hija del futbolista, de solo 4 años de edad.

“Los motivos no tengo por qué darlos”, se le escucha decir al ‘Gato’ Cuba en el video promocional que lanzó el programa ‘Amor y Fuego’ en sus redes sociales. Incluso fue consultado si Melissa le había pedido que le preste dinero porque no tiene trabajo. La entrevista completa se verá este viernes.

¿Cómo reaccionó la modelo? Melissa Paredes se mostró la cena que le preparó su novio Anthony Aranda y aprovechó para lanzar un contundente mensaje.

“No sé por qué hoy necesito relajarme. Paciencia, ven a mí, por favor”, escribió la exconductora de televisión, mientras le servían unos cocteles con alcohol. Asimismo, puso un fragmento de la canción ‘Mami’ de Becky G:

“Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena, y tú qué gonorrea pagándome así”. Todo ocurrió una hora después de que ‘Amor y Fuego’ sacara el video de Cuba.

¿Qué dijo Anthony Aranda sobre Rodrigo Cuba?

A través de Instagram Stories, el novio de Melissa Paredes respondió diversas preguntas de los usuarios, incluidas preguntas sobre la pequeña Mía. “¿Por qué no la invitas de viaje a Melissa? ¿Es verdad que porque no tienes plata? ¿O por qué? Jajajaja”, cuestionó un usuario.

El ‘activador’ no dudó en responder esta pregunta con un ataque contra Rodrigo Cuba, aunque no se atrevió a mencionarlo.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, manifestó Anthony Aranda.

