Una guerra de nunca acabar. Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al utilizar nuevamente sus redes sociales para compartir con sus seguidores un curioso mensaje que estaría dedicado a su exesposo Rodrigo Cuba y a su familia.

Y es que recordemos que la exconductora de “América Hoy” ha repetido en varias oportunidades que tanto el futbolista, como su familia, la han querido dejar como una “mala madre y mala mujer”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo compartió inicialmente una misteriosa frase. “No hay que apagarla luz del otro para lograr que la nuestra brille”. Asimismo, agregó un siguiente comentario. “Eso no dura hermano(a), disfrútalo mientras puedas, y no te olvides que hay un Dios que todo lo ve y a él no se le puede engañar”. ¿Mensaje directo?

