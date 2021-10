Usuarios de las redes sociales, fieles a su ingenio y creatividad, crearon y compartieron memes y videos sobre el nuevo escándalo de infidelidad protagonizado por la actriz Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo “Gato” Cuba.

Una de las que no dejó pasar la oportunidad fue siempre la ocurrente Susy Díaz, quien inventó una nueva dieta. En un video de Tik Tok se le escucha decir: “Voy a hacer la dieta de Melissa, la que te termina y no te avisa”.

En los memes, además de Paredes y Cuba, aparece la figura de Magaly Medina, quien destapó el ampay. “Matrimonio número 256 eliminado”, es el mensaje de una imagen en que se ve la cabeza de la conductora con el cuerpo de la muñeca de la famosa serie de Netflix, El juego de calamar.

Incluso en los memes aparece el cantante Christian Domínguez, quien a lo largo del tiempo ha sido noticia por sus ampays. En los memes se le compara con Paredes, quien sería su versión femenina, según los internautas.

Tampoco faltaron los stickers que se empezaron a viralizar con los rostros de Paredes, con frases como: “Cometí un error, pero no mentí” y “Yo no le he hecho daño a nadie”. En los sitckers también aparecen Cuba con el mensaje: “¿todavía estamos?” y el bailarín Anthony Aranda, quien resultó ser el tercero en la relación, con la frase: “¡otro gato!”.