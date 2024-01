Melissa Paredes reapareció en la playa tras confirmarse su ruptura con el bailarín Anthony Aranda y publicó varias historias de Instagram con canciones y mensajes.

Paredes lució una impecable figura junto a amigas y su hija. En las historias de IG se le vio de buenos ánimos e incluso compartió fotografías con canciones.

La exesposa de Rodrigo Cuba subió historias con canciones de reguetón. “Mami, qué linda te ves; qué rico verte otra vez”, “La que puede, puede y la que no, soporta”, “Baby, te me cuidas, de este c%#$ no te olvidas”, se escucha.

Paredes en la playa.

Separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda

La separación de Melissa Paredes y Anthony Aranda, después de más de dos años juntos, ha desencadenado una ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores expresan sorpresa y especulan sobre las razones de la ruptura.

Un seguidor de Instarándula se percató que uno de los periodistas que conforman el equipo de Magaly Medina realizó un comentario singular en uno de los videos que hablan sobre la sonada ruptura.

“Espérate hasta el 29 a las 9:45 pm y vas a ver lo que es paralizar un país”, es el comentario del periodista.