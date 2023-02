Ha pasado más de un año desde que Melissa Paredes fue ampayada siéndole infiel al ‘Gato’ Cuba y hoy decidió hablar sobre toda la presión mediática que vivió luego de ser señalada como la mala del cuento.

“A mí sí que me subestimaron y eso lo puedo decir de verdad, me subestimaron si es que pensaron que era una persona muy débil, no mi amor, yo soy una persona muy fuerte y creo que me ha pasado lo peor que le puede pasar a una persona en la vida literal”, de esta forma Melissa Paredes afirmó que no fue afectada como esperaban tras haber sido criticada por serle infiel a Rodrigo Cuba con su bailarín.

La conductora de ‘Préndete’ afirmó que tuvo un grupo de personas que la apoyaron en todo momento y dentro de él, estuvo su actual pareja y coprotagonista del ampay, Anthony Aranda: “Gracias a mi abogado y gracias a mi red de apoyo, a mi novio, a mi madre, en fin a toda mi red de apoyo que estuvo ahí, que me hizo salir adelante y a mí misma”.

