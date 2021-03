El programa “América Hoy” reveló fotografías de la niñez y adolescencia de Melissa Paredes y sus colegas quedaron sorprendidos por su cambio físico.

“Ella se tenía que maquillar desde los 6 años”, afirmó Edson Dávila sobre su compañera, quien no estuvo presente en el programa del jueves 11 de marzo.

Por su parte, Janet Barboza defendió a Melissa Paredes y aseguró que todo se trataría de una venganza de Choca Mandros contra la actriz.

“Solo quiero decir una cosa a favor de nuestra compañera, es que Choca, perdóname pero no fue para tanto. El hecho de que haya dicho el día de ayer que te has operado, no requiere que muestres estas fotos y que tú Edson digas que necesitaba maquillaje desde los 6 años”, dijo la “rulitos”.

“Está igualita, linda, flaquita como hasta ahora”, aseguró Ethel Pozo.

Pero “Giselo” insistió en destacar los cambios de Melissa Paredes: “Ahí hay un trabajo de albañilería total, eso ya es reconstrucción”.

Foto y video: América TV | Instagram Melissa Paredes

