El programa ‘Mujeres al Mando’ fue cancelado de Latina TV y saldrá del aire el próximo 25 de febrero. Hace unos días vimos la emotiva despedida de Giovanna Valcárcel y Thais Casalino; sin embargo, quedó la duda de qué programa reemplazará al magazine matutino.

En medio de esta incógnita, ayer, Giovanna Valcárcel lanzó una bomba en sus redes sociales y dejó entrever que Melissa Paredes tendría un programa propio tras el fin de ‘Mujeres al Mando’.

“Muy sospechosa (su ausencia) ¿Melissa es verdad que a partir del 25 vas a tener un programa propio?”, cuestionó la conductora de televisión en su cuenta de Instagram.

La exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba no se quedó callada y respondió a los pocos minutos, sin negar ni confirmar nada.

“Aquí estoy, Giovannita, ¡presente! No me tires la pelota, que yo no cabeceo”, fue la respuesta de Melissa Paredes, quien no descartó que vaya a tener un programa propio en Latina TV y sea la competencia de Ethel Pozo, Edson Dávila y Ethel Pozo en “América HOY”, quienes regresan el próximo 31 de enero.

TE PUEDE INTERESAR