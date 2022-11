“Mi pobre angelito” es una de las películas obligatorias que todos deben ver durante la época navideña. Estrenada en 1990 y dirigida por Chris Columbus, la cinta dio a conocer la actuación memorable de Macaulay Culkin que interpretó a Kevin McCalliste, un niño que se queda solo en casa y debe idear formas de proteger su hogar de los ladrones durante la Navidad.

“Home Alone” (título original) tuvo su secuela “Home Alone 2: Lost in New York” (Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York) y una tercera película que no tuvo tanto éxito como las dos anteriores, en gran medida porque no contaba con el niño maravilla Macaulay Culkin y, además, presentaba nuevos personajes. Muchos años después, con la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, se lanzó una cuarta entrega de la franquicia, “Mi pobre y dulce angelito”, como una secuela/reinicio de la historia.

“Mi pobre y dulce angelito” (“Home Sweet Home Alone”), la última incorporación a la franquicia no es una nueva versión directa, sino que enmarca la película desde la perspectiva de los ladrones. De hecho, el niño de las dos primeras películas no es el mismo que de la cinta de 2021, pues se llama Max Mercer. Y si bien la historia también cambia un poco, explica lo que le sucedió a Kevin McCallister. ¿Cómo así?

"Mi pobre angelito" se estrenó en 1990 (Foto: 20th Century Fox)

¿QUÉ PASÓ CON KEVIN MCCALLISTER DESPUÉS DE LAS DOS PELÍCULAS?

Un personaje de “Mi pobre y dulce angelito” conecta con el universo de Kevin: su hermano mayor, Buzz McCallister (Devin D. Ratray), aparece como oficial de policía en la película original de Disney Plus y ofrece algunas pistas sobre lo que le sucedió el menor de los McCallister.

De acuerdo con la cinta, Kevin McCallister ha aprovechado bien las dos veces que su familia lo dejó abandonado en casa durante la Navidad. Varios años después, ya adulto, parece dedicarse a la seguridad de las viviendas. De hecho, un letrero en el patio delantero de la casa del protagonista Max Mercer dice “Protegido por McCallister Home Security”.

Además, el logotipo de la casa n el letrero de seguridad tiene el mismo diseño que el del original “Mi pobre angelito”. No solo eso, sino que Buzz, nota el detalle mientras investiga la alarma activada por los posibles ladrones y, posteriormente, se le pide que investigue un informe de un niño que se quedó solo en casa.

Al decirle a su colega que lo ignore como una llamada de broma, revela que su familia accidentalmente dejó a su hermano pequeño solo en casa en Navidad, dos veces. Es por ello que Kevin le hace la misma broma todos los años: llamara a la policía a reportar que hay un niño solo en casa.

Kevin y Buzz en “Mi pobre y dulce angelito” (Foto: Disney Plus)

¿Y QUÉ PASÓ CON MACAULAY CULKIN TRAS LA PELÍCULA?

La actuación de Macaulay Culkin, que tenía 10 años en el momento de la filmación, fue tan buena que definiría su carrera. Desde “Home Alone”, Culkin ha hecho de todo, desde ser el cantante principal de una banda hasta protagonizar “American Horror Story”.

Sin embargo, su fama la tuvo durante la mayor parte de su infancia. Luego de “Home Alone 2: Lost in New York”, continuó siendo uno de los mejores actores infantiles de Hollywood con películas como “My Girl” y “The Good Son”.

En 1994, hizo una pausa en la actuación y no se le volvió a ver en la pantalla hasta 2003, cuando apareció como invitado en “Will and Grace”. Desde entonces, ha aparecido ocasionalmente en televisión, incluso haciendo una parodia de sí mismo en “Home Alone” para un comercial de Google Assistant en 2018.

También es cofundador de la banda de rock cómico con temas de pizza, Pizza Underground, y director ejecutivo de un sitio web satírico de cultura pop y un podcast llamado Bunny Ears.