Michelle Soifer le respondió a Magaly Medina luego que la ‘urraca’ la criticó duramente por permitir que su “saliente”, Giuseppe Benigni, manejara su camioneta pese a no contar con licencia de conducir, razón por la que terminaron en una comisaría.

En conversación con diario Ojo, la participante de “El dúo perfecto” hizo un mea culpa pero insistió que mucha gente comete esta infracción.

“Cuando no ella (Magaly), siempre haciendo problema. Esto le pasa todos los días a todo el mundo, todo el mundo hace esto a diario (...) es algo que se ve todos los días y lamentablemente nos tocó a nosotros y hay que asumirlo”, señaló Michelle Soifer, quien confirmó que ya pagó la multa.

Según Michelle, no cree que Magaly Medina tenga algo en su contra, pero nunca dirá nada bueno sobre ella: “No, yo no creo que sea nada personal, ella siempre bota veneno, no hay nada positivo que salga de ella en lo que es la gente de la farándula. Ella nunca dice nada positivo. Tampoco cuando me iba super bien nunca hijo ‘oye a Michelle Soifer le va bien’”.

La popular ‘solcito’ también insistió en que los agentes la trataron mal solo por ser Michelle Soifer: “En la comisaría me trataron super bien pero las personas que me intervinieron, antes de que cometa la infracción ya me trataban mal”.

Foto y video: Marisol Mayta