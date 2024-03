Michelle Soifer ignoró las últimas declaraciones de Jeicy Pérez, quien afirmó que la popular ‘Michi’ fue el nexo entre su hermanan Chris Soifer y Christian Cueva.

“ Hay personas a quienes hay que responderles y otras de quienes hay que reírse. Es un tema donde no tengo nada que ver. No lo conozco (a Cueva). No tengo ningún tipo de vínculo, ni tampoco creo que tenga que entrar a opinar. A mi hermana le está yendo increíble en Estados Unidos y ni hemos tocado ese tema porque no viene al caso ”, aseguró Soifer a Trome.

En ese sentido, la cantante dijo que su familia no se ha visto afectada por dichas acusaciones porque solo se dedican a trabajar.

“Nunca he tenido nada que ver con él. Nosotros nos dedicamos a trabajar y no estamos pendientes de cualquier tipo de chisme. No hay que darle importancia a este tipo de cosas porque es como si estuviéramos arrastrando a un muerto toda la vida”, agregó.

Jeicy asegura que Michelle Soifer y Jefferson Farfán tuvieron un romance

Jeicy, expareja de Chris Soifer, estuvo en ‘Amor y Fuego’ para revelar los detalles del romance de Christian Cueva y su exnovia. No obstante, el dominicano confesó que Michelle Soifer y Jefferson Farfán tuvieron un amorío.

Durante el programar de Rodrigo González y Gigi Mitre, Jeicy dijo que Michelle le fue infiel a Kevin Blow con el futbolista y su hermana Chris los cubría. Según el cantante, las hermanas habrían usado dicha táctica cuando la menor de las Soifer tuvo un romance clandestino con Cueva.

“Las dos se tapaban. Cuando Michelle salía con Farfán, Chris era la que jugaba”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR